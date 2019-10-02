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ADANA

Adana’da gece yarısı eve EYP'li saldırı: Patlama büyük paniğe neden oldu

Adana'da gece yarısı bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı, maddi hasara yol açtı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken sese uyanan evdekiler büyük bir korku ile dışarı çıktılar. İhbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat Polisleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Haber Merkezi IHA
Adana’da gece yarısı eve EYP atıldı.
Adana’da gece yarısı eve EYP atıldı.

Adana’da kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sakinleri panikle durumu polise bildirdi.

Müstakil eve EYP'li saldırı

Olay, saat 02.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bir müstakil evin penceresine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sesine uyanan ev sahibi panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

İHA
Adana'da evin penceresine atılan patlayıcı madde hasara yol açtı.n

Timler mahallenin giriş çıkışında önlem aldı

  • İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele polisleri ile Özel Harekat polisleri sevk edildi. Terör olaylarının yoğun yaşandığı mahalle olmasından dolayı özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İHA
Adana'da evin penceresine atılan patlayıcı madde hasara yol açtı. Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanları EYP üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, parçaları detaylı incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin arama çalışmaları başlattı.

İHA
Adana'da evin penceresine atılan patlayıcı madde hasara yol açtı.

İHA
Adana'da evin penceresine atılan patlayıcı madde hasara yol açtı. Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.

İHA
Adana'da evin penceresine atılan patlayıcı madde hasara yol açtı. Özel Harekat polisleri güvenlik önlemi aldı.
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