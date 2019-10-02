Adana’da gece yarısı eve EYP'li saldırı: Patlama büyük paniğe neden oldu Adana'da gece yarısı bir evin penceresine atılan el yapımı patlayıcı, maddi hasara yol açtı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken sese uyanan evdekiler büyük bir korku ile dışarı çıktılar. İhbar üzerine olay yerine gelen Özel Harekat Polisleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Haber Merkezi 02 Ekim 2019, 07:39 Son Güncelleme: 02 Ekim 2019, 07:49 IHA