Adıyaman'a konteyner çarşı yapılacak: Kentteki çalışmaları Bakan Adil Karaismailoğlu koordine ediyor

Türkiye’yi yasa boğan iki depremin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden birisi de Adıyaman’dı. Bin 270 binanın çöktüğü yüzlercesinin de ağır hasar gördüğü il merkezinde neredeyse yıkımın uğramadığı mahalle kalmadı. Gölbaşı, Sincik, Besni, Çelikhan ve Tut gibi ilçeler de eklendiğinde yıkılan bina sayısı 4 bin 500’e dayanıyor. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü şehirde alt yapıdan barınmaya kadar sorunlar bir bir aşılıyor.

KARAİSMAİLOĞLU TARAFINDAN KOORDİNE EDİLİYOR

Çalışmalar depremden birkaç saat sonra Adıyaman’da olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından koordine ediliyor. Koordinasyon Merkezi’nde yaptıkları çalışmalar konusunda Yeni Şafak’a konuşan İsmailoğlu, şehrin en kısa sürede ayağa kaldırılacağını belirtiyor. Prefabrik evler, çadır ve konteyner kentler ile barınma sorununun kısa sürede aşılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, şehirden göçü önlemek ve geri dönüşleri sağlamak için projeler hazırlandığını söyledi.

Karaismailoğlu, Yeni Şafak Haber Müdürü Mustafa Duran ile Şahin Şen’in sorularını yanıtladı.

SAAT 9’DA ADIYAMAN’DAYDIK

İşyerleri yıkılan esnaflar için de konteyner çarşı hazırlanacağı kaydeden Bakan Karaismailoğlu satır başları ile şunları kaydetti: “İstanbul’dan 110 kişiyle sabah 09.00’da Adıyaman’a geldik. Tabii geldiğimizde yıkım çok büyük, durum vahimdi. O ilk hafta hava çok soğuktu. İlk gece çok zor geçti. O ilk gecenin telaşından sonra adeta yardım yağmaya başlamıştı. İkinci gün hiçbir eksiğimiz yoktu fazlasıyla geldi. İhtiyacın da üzerinde iş makinası, eleman, gıda, yiyecek, giyecek geldi. Ondan sonra bir disiplin içerisinde enkazlara müdahale ettik. Bin 270 bina o gün yıkıldı.

50 BİN ÇADIR DAĞITILDI

İlk hafta çadırları da kurmaya başladık. Vatandaştan bu defa bireysel çadır talepleri geldi. Bu sefer bireysel çadırlar da vermeye başladık. Köylerden de çok talep gelmeye başladı. Adıyaman’da 50 bin çadır dağıttık. Şu an çadır kentlerde boş yerlerimiz var. Yüzde 70 doluluk oranı var. Sağlam olan öğrenci yurtlarımıza da 4 bin kişi yerleştirdik. Çadırlar kurulduktan sonra sistem de oturdu.

PATLAYAN YOLLARI KARA YOLLARI YAPMADI

Deprem sürecinde Hatay’ın dışında bütün havalimanları çok planlı bir şekilde çalıştı. Bir yandın tahliyeler, diğer yandan arama kurtarma ekipleri ve yardım kargolarının sevki gerçekleştirildi. Karayolları da çok iyi bir sınav verdi. Dünyanın en şiddetli depremiydi bu. Depremden etkilenen bölgelerde 10 bin kilometre karayolları sorumluluğunda yolumuz var bizim. Bunlardan 2 yolumuz etkilendi. Onların da ilk gün hemen tamiratlarını yaptık. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş Göksun arasında 11 adet tünelimizin olduğu 64 kilometrelik Edebiyat Yolu var, depremden hiç etkilenmedi. Karayolları standartlarında yapılan yollar böyle büyük afetlerden etkilenmiyor. Sosyal medyada gösterilen yarılmış, patlak yollar var. O yolların Karayolları ile hiçbir alakası yok, onlar belediye yolları.”

27 bin konut yapılacak

Adıyaman’da 27 bin konut yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni konutların yapılacağı yerleri belirledi. Yeniden inşa sürecini Bakan Karaismailoğlu şu sözlerle anlattı: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni konutların yapılacağı yerleri de belirledi. Şehrin kuzey kısmında zemin etütleri yapılıyor. İlk aşamada 25 bin konutluk bir kapasite olacak. Zemin artı 3 veya 4 kat gibi olacak. Şehrin doğu kısmında da 2 bin konutluk bir proje olacak. 6 ayda Adıyaman’ı belirli bir düzene getireceğiz, kalıcı konutlar yapılınca tam anlamıyla düzene girecek.”

Herkesi konteynere alacağız

Altınşehir Mahallesi’ndeki 1 nolu konteyner kentte misafirleri almaya başladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, “Şimdi artık konteyner ve prefabrik geçici barınma yerleri yapacağız. Altınşehir Mahallesi’ndeki 1 No.’lu konteyner kentimizde misafirlerimizi almaya başladık. Çekyatından kanepesine, ısıtması, duşu, tuvaleti hepsi hazır biçimde olacak. Konteynerlerimiz 21 metrekare, 2 oda banyo tuvalet ve küçük bir mutfak tezgahından oluşuyor. Bu sadece normal hayata geçişte ara bir dönem aslında. Bir de 36 metrekare büyüklüğünde prefabrikler yapıyoruz.” diye konuştu.

Adıyaman’a konteyner çarşı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin ardından Adıyaman’da şehrin yarsının göç ettiğini söyledi. Karaismailoğlu şöyle devam etti: “Büyük bir göç yaşandı, şehrin yarıya yakını göç etti. Burada ekonomik hareketliliği tekrar sağlayıp gidenleri tekrar geri getirmemiz gerekiyor. Şehrin belirli yerlerinde böyle konteynerlerde veya geçici yapılarda faaliyetlerini göstermesi için planlama yapıyoruz. Çarşı gibi olacak.”



