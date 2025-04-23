Ağrı'da çalınan 300 koyun Bitlis'te bulundu

Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş hayvan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı'da 300 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışma başlattı. Tatvan'da durdurulan 3 tırda yapılan aramalarda, çalıntı 300 koyun tespit edildi.
Koyunlar sahibine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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