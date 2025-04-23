Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Ağrı'da çalınan 300 koyun Bitlis'te bulundu

Ağrı'da çalınan 300 koyun Bitlis'te bulundu

11:2223/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı'da çalınan 300 küçükbaş hayvan, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı'da 300 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışma başlattı. Tatvan'da durdurulan 3 tırda yapılan aramalarda, çalıntı 300 koyun tespit edildi.


Koyunlar sahibine teslim edilirken, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



#Ağrı
#Bitlis
#hayvan hırsızlıkları
#koyun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1999 sonrası SGK'lı olanlar turnayı gözünden vurdu! -1.800 gün indirimle 7200 günle emekli olunacak