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Karaman'da çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu

Karaman'da çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef oldu

16:4421/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 11 küçükbaş hayvan telef olurken, bir çapa motoru da kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da Ömer Aktürk'e ait ağılda gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Başyayla Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, bir çapa motoru kullanılamaz hale gelirken, küle dönen ağıldaki 11 küçükbaş hayvanda telef oldu. Kundaklama sonucu çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.




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