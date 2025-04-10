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50 hayvan telef oldu

50 hayvan telef oldu

04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kongo Virunga Milli Parkı'nda yaşanan hayvan ölümleri alarma sebep oldu. Milli Park Müdürü Emmanuel De Merode konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki parkta en az 50 su aygırı ve diğer büyük hayvanların şarbon zehirlenmesi sonucu öldüğünü aktarırken Afrika'nın en büyük göllerinden birini besleyen nehir boyunca hayvan leşlerinin yüzerken görüldüğünü ifade etti. Yapılan testler şarbon zehirlenmesini doğrularken, zehirlenmenin kesin nedeninin henüz belirlenemediği ve olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.


#Kongo
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