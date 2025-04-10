Dominik Cumhuriyeti’nde yas

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı önceki gün, içeride yaklaşık 300'e yakın müşteri varken çöktü. Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, yaptığı açıklamada, çökme sonucu enkaz altında kalan 98 kişinin öldüğünü belirtti. Enkaz altından çıkarılan 150’den fazla yaralının ise hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Mendez, insanların yardım çığlıklarının duyulduğunu kaydederek "Yaşam umudu olduğu sürece, tüm yetkililer bu insanları kurtarmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader de yaşanan faciayla ilgili açıklamalarda bulunarak felaketin ardından üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu dile getirirken "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti" değerlendirmesini paylaştı.