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Dominik Cumhuriyeti’nde yas

Dominik Cumhuriyeti’nde yas

04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dominik'teki eğlence merkezi mezarlığa dönüştü.
Dominik'teki eğlence merkezi mezarlığa dönüştü.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki popüler bir eğlence merkezinin çatısı, canlı performans sırasında çöktü. Korkunç olayda 98 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı önceki gün, içeride yaklaşık 300'e yakın müşteri varken çöktü. Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, yaptığı açıklamada, çökme sonucu enkaz altında kalan 98 kişinin öldüğünü belirtti. Enkaz altından çıkarılan 150’den fazla yaralının ise hastanelere kaldırıldığı kaydedildi. Mendez, insanların yardım çığlıklarının duyulduğunu kaydederek "Yaşam umudu olduğu sürece, tüm yetkililer bu insanları kurtarmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.


CANLI PERFORMANS VARDI

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de ölenler arasında bulunduğu ifade edildi. Çökme esnasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performans sergilediği belirtilirken, yetkililer faciaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.


DERİN ÜZÜNTÜ

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader de yaşanan faciayla ilgili açıklamalarda bulunarak felaketin ardından üç günlük yas ilan edildiğini açıkladı. Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu dile getirirken "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti" değerlendirmesini paylaştı.


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