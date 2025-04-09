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Dominik'te gece kulübünün çatısı çöktü: 98 kişi hayatını kaybetti

Dominik'te gece kulübünün çatısı çöktü: 98 kişi hayatını kaybetti

09:119/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
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Enkaz altında kalan kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Enkaz altında kalan kişilerin çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Santo Domingo'da "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı çöktü. Enkaz altında kalan 98 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi de yaralandı.

Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 98 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi de yaralandı. Bu sırada sahnede olan şarkıcı Rubby Perez'in de yaralılar arasında olduğu belirtildi. Devlet Başkanı Luis Abinader, gece kulübünde yaşanan trajediden derin üzüntü duyduğunu, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmak için canla başla çalıştığını söyledi.




#dominik
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