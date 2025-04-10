Okyanusta 100 bin gizli dağ keşfedildi

NASA’nın SWOT (Yüzey Suyu ve Okyanus Topografyası) uydusu, okyanus yüzeyindeki milimetrik değişimleri kullanarak deniz altındaki yaklaşık 100 binden fazla bilinmeyen dağ ve tepeyi haritaladı. Yeni keşifler, derin deniz ekosistemlerinin yapısını anlamaya ve Dünya’nın jeolojik geçmişine ışık tutmaya yardımcı olmaya devam ediyor. Bu gelişme, bilim insanlarını okyanus tabanının tam haritasına, sadece sonar teknolojisiyle elde edilebilecek sonuçlardan onlarca yıl önce ulaştırabilir. Bilim dünyası, Ay’ın yüzeyini Dünya’nın okyanus tabanından daha ayrıntılı şekilde haritalamış durumda olduğu belirtildi. Ancak NASA ve Fransız Uzay Ajansı CNES'in ortak projesi olan SWOT uydusu bu durumu değiştirmeye başladığı kaydedildi. Daha önceki uydu gözlemleri, yalnızca 1 kilometre yüksekliğindeki büyük dağları tespit edebilirken SWOT vesilesiyle bu sınır 500 metreye kadar indiği aktarıldı. Böylece bilinen deniz altı dağlarının sayısı 44 binden 100 bine çıktığı bildirildi.