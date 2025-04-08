NASA astronotu ve iki Rus kozmonot ISS'e gönderildi

NASA astronotu Jonny Kim ile Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Alexey Zubritsky, bugün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla gönderildi. Üçlüyü taşıyan ‘Soyuz MS-27' uzay aracı, planlandığı şekilde bir ‘Soyuz' roketiyle yörüngeye oturtuldu. Kim, Ryzhikov ve Zubritsky'nin uzay istasyonunda yaklaşık sekiz ay kalmaları planlanıyor. Bu süre zarfında mürettebat, gelecekteki uzay görevlerine hazırlık kapsamında çeşitli bilimsel araştırmalar ve teknoloji demonstrasyonları gerçekleştirecek.