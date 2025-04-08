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NASA astronotu ve iki Rus kozmonot ISS'e gönderildi

NASA astronotu ve iki Rus kozmonot ISS'e gönderildi

11:018/04/2025, Salı
DHA
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Mürettebat, gelecekteki uzay görevlerine hazırlık kapsamında çeşitli bilimsel araştırmalar ve teknoloji demonstrasyonları gerçekleştirecek.
Mürettebat, gelecekteki uzay görevlerine hazırlık kapsamında çeşitli bilimsel araştırmalar ve teknoloji demonstrasyonları gerçekleştirecek.

NASA astronotu Jonny Kim ve iki Rus mürettebat üyesinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla gönderildiği bildirildi.

NASA astronotu Jonny Kim ile Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Alexey Zubritsky, bugün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla gönderildi. Üçlüyü taşıyan ‘Soyuz MS-27' uzay aracı, planlandığı şekilde bir ‘Soyuz' roketiyle yörüngeye oturtuldu. Kim, Ryzhikov ve Zubritsky'nin uzay istasyonunda yaklaşık sekiz ay kalmaları planlanıyor. Bu süre zarfında mürettebat, gelecekteki uzay görevlerine hazırlık kapsamında çeşitli bilimsel araştırmalar ve teknoloji demonstrasyonları gerçekleştirecek.

Yeni mürettebat üyeleri, halihazırda istasyonda bulunan NASA astronotları Don Pettit, Anne McClain ve Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Takuya Onishi ve Rus kozmonotlar Alexey Ovchinin, Ivan Vagner ve Kirill Peskov'a katılacak.

#NASA
#Jonny Kim
#Rus
#Alexey Zubritsky
#Sergey Ryzhikov

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