Anasayfa
Dünya
Avrupa
Merz'den 65 yıllık 'Türk göçü' mesajı: Almanya'yı kültürel, ekonomik ve bilimsel açıdan zenginleştirdi

Merz'den 65 yıllık 'Türk göçü' mesajı: Almanya'yı kültürel, ekonomik ve bilimsel açıdan zenginleştirdi

23:13, 20/10/2026, Salı
AA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Merz'den 65 yıllık 'Türk göçü' mesajı: Almanya'yı kültürel, ekonomik ve bilimsel açıdan zenginleştirdi
Alman hükümeti tarafından, Türkiye ile Almanya arasında 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması’nın 65. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, konuşma yaptı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türkiye'den gelen göç sayesinde Almanya'nın kültürel, ekonomik ve bilimsel açıdan daha zengin hale geldiğini söyledi. Merz yaptığı açıklamada "(Türkler) Bugün içinde yaşadığımız refahın altyapısını onlar oluşturdular. Çoğu zaman olağanüstü bir çalışkanlıkla. Almanya'nın kültürel yüzünü derinden şekillendirdiler" ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti tarafından düzenlenen "65 Yıl Ortak Tarih - Almanya-Türkiye İş Gücü Anlaşması'nın Yıl dönümü" etkinliğinde konuşan Merz, ilk neslin günlük yaşam ritminin çalışmak, uyumak, çalışmak ve uyumaktan ibaret olduğunu hatırlattı.

Merz, "Fabrikaların ve sanayi tesislerinin yakınındaki işçi kolonilerinde, yerleşim yerlerinde ve ayrı yurtlarda yaşıyorlardı. Kolonilerdeki sanayi tesislerinde çelikten yapılmış basit barınaklar, zaman zaman iyi işleyen boya atölyeleri, çok yataklı odalar, ortak mutfaklar ve kısmen de sokağa çıkma yasağı vardı." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya gelen işçilerin iki yıl sonra memleketlerine döneceklerini düşündüklerini anlatan Merz,
"1961-1973 yılları arasında gelenlerin yaklaşık yarısı Türkiye'ye geri döndü. Diğer yarısı ise Almanya'da kaldı. Misafir işçiler yavaş yavaş göçmenlere dönüştü. Ailelerini Almanya'ya getirdiler. Şehir merkezlerine taşındılar. Türk misafir işçiler, ülkemizin endüstriyel yapısının oluşmasına katkıda bulundular. Ruhr Bölgesi, ilk nesil olmasaydı bu kadar zengin ve muhteşem hale gelemezdi. Bugün içinde yaşadığımız refahın altyapısını onlar oluşturdular. Çoğu zaman olağanüstü bir çalışkanlıkla. Almanya'nın kültürel yüzünü derinden şekillendirdiler. Ve bugüne kadar da şekillendirmeye devam ediyorlar."
değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasında Aras Ören, Deniz Utlu, Fatih Akın, İlkay Gündoğan, Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi isimleri anan Merz, bu kişileri başarı hikayelerine örnek gösterdi. Özcan Mutlu'nun beş yıl önce İş Gücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı kitabı da tavsiye eden Merz, kitabın bugün de okunmaya değer olduğunu dile getirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Türk göçünün 65 yıllık tarihinin başarılı entegrasyon örneklerinin yanı sıra ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi de içerdiğini belirtti.

Almanya’da yabancı düşmanlığının azalmadığını, aksine arttığını vurgulayan Merz, bu korkunun ideolojik amaçlarla yeniden istismar edildiğini söyledi. Merz, "Geri göç" kavramını eleştirerek bu kavramın arkasında, son 65 yılda birlikte inşa edilen modern Almanya’ya yönelik bir saldırı bulunduğunu savundu.

Merz, Almanya'ya entegre olan kişilerin fırsat eşitliği ve topluma aidiyet beklentilerinin de karşılanması gerektiğine işaret ederek, "Ülkemizde herkes, ten rengi veya ebeveynlerinin kökeni ne olursa olsun, değer görmelidir" ifadesini kullandı.

Merz, buna karşın Türk göçünün ilk neslinden birçok kişinin, çocuklarının ve torunlarının tüm çabalarına rağmen yabancı muamelesi görmeye devam ettiğine dikkati çekti. Yabancı düşmanlığının özgür bir toplum için tehdit oluşturduğunu belirten Merz, Almanya’nın yakın tarihinde ırkçı şiddetin karanlık örnekleri bulunduğunu anımsattı.

Mölln ve Solingen'de 1990'larda gerçekleştirilen ırkçı saldırılara, yıllarca cinayet işleyen aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresine ve Hanau'daki ırkçı saldırıya işaret eden Merz, NSU’nun kurbanları arasında Türk kökenli sekiz kişinin bulunduğunu söyledi.

Merz, bu tarihsel deneyimlerin toplumda uyanıklığın artırılması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade ederek, toplumsal ilerlemenin aktif ve kararlı biçimde savunulmadığı takdirde kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Büyükelçi Gökhan Turan: Güçlükleri birlikte aşmayı başarmış iki ülkeyiz

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri "vefa" anlayışıyla ele aldıklarını dile getirdi.

Tarih boyunca Türkiye ile Almanya arasındaki dostluğun sınandığı dönemler olduğuna işaret eden Turan,
"Zaman zaman farklı görüşlere sahip olmuş, kimi zaman zorlu meselelerle karşı karşıya kalmışızdır. Ancak bütün bu sınamaların ötesinde, ortak aklın ve karşılıklı anlayışın rehberliğinde bir arada kalabilmeyi ve güçlükleri birlikte aşmayı başarmış iki ülkeyiz."
dedi.

Turan, Sirkeci'den başlayan uzun ve bilinmezliklerle dolu yolculuğun zaman içerisinde iki ülkenin toplumsal dokusuna işleyen, kök salan ve milyonlarca insanın hayatına dokunan gerçek bir hikayeye dönüştüğünü anlattı.

Anlaşmanın Türk vatandaşlarının Almanya'nın kalkınmasında önemli bir rol üstlenmesine imkan sağladığını ifade eden Turan, "Almanya'ya bir dönem misafir işçi olarak gelen o günün Türk çocukları, bugün siyaset, ekonomi, sanat, spor ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda etkili ve söz sahibi konumlara ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

Uluslararası ortamın krizler, belirsizlikler ve giderek ağırlaşan sınamalarla şekillendiği bir dönemde Türk-Alman ilişkilerinin ilerlemesini son derece değerli bulduğunu ifade eden Turan, "Cumhurbaşkanımız ve Şansölye arasındaki yakın diyalog ve karşılıklı güvene dayalı temaslar, ikili ilişkilerimizi daha ileriye taşıma çabalarımıza güç vermektedir." değerlendirmesini paylaştı.

Beşeri ve ekonomik ilişkilerin taşıdığı büyük potansiyelin daha iyi ve etkili değerlendirilebilmesi amacıyla, başta vize serbestisi meselesi olmak üzere bazı alanlarda ilerleme kaydedilmesinin önemine inandığını kaydeden Turan, "Bu çerçevede Almanya’nın, bilhassa Avrupa Birliği içerisindeki süreçlerde, desteğinin devam edeceğine olan inancımız güçlü." dedi.

Bir iş gücü anlaşmasıyla başlayan yolculuğun bugün iki ülkenin de kaderine dokunan kalıcı bir hikayeye dönüştüğünü ifade eden Turan, "65. yılını idrak ettiğimiz Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca geçmişten miras kalan bir bağ olmadığını, her gün yenilenen canlı ve dinamik bir ortaklık olduğunu göstermektedir." diye konuştu.


Almanya’da Türk kondüktörün ölümü sonrası yasa değişiyor: Cezalar ağırlaşıyor
Dünya
Almanya’da Türk kondüktörün ölümü sonrası yasa değişiyor: Cezalar ağırlaşıyor
Almanya’nın ‘pişkin’ başbakanı
Düşünce Günlüğü
Almanya’nın ‘pişkin’ başbakanı
Merz’in kimyası bozuldu
Dünya
Merz’in kimyası bozuldu
Berlin’de Türk aday kazandı
Dünya
Berlin’de Türk aday kazandı

Başlıklar :Almanya BaşbakanıFriedrich MerzAlmanyaTürk göçü
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026