Akraba aileler arasındaki çocuk kavgasına büyükler karıştı: Beş yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında iddiaya göre, çocuk kavgası nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hilvan ve Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.