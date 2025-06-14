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Amasya'da otomobil demir bariyerlere çarptı: Bir çocuk 4 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil demir bariyerlere çarptı: Bir çocuk 4 kişi yaralandı

12:4214/06/2025, Cumartesi
DHA
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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Amasya'da otomobilin demir bariyerlere çarptığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Tokat istikametine seyir halinde olan Tuğba G. (43) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Suzan G. (66), Yasemin K. (64) ve Azra Cemre G. (13) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.






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