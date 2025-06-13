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Muş'ta tren otomobile çarptı: Sürücü yaralandı

Muş'ta tren otomobile çarptı: Sürücü yaralandı

16:4213/06/2025, Cuma
IHA
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Kazada büyük hasar gören ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazada büyük hasar gören ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muş'ta, bölgesel posta treniyle bir otomobilin hemzemin geçitte çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Elazığ-Muş seferini yapan bölgesel posta treni, hemzemin geçitten geçmekte olan Behçet Ardil idaresindeki 35 EAE 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilden atlamayı başaran sürücü Ardil yaralandı. Kazanın ardından olay yerine hızla jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ardil'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazada büyük hasar gören ve kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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