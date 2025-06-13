Muş'ta tren otomobile çarptı: Sürücü yaralandı

Elazığ-Muş seferini yapan bölgesel posta treni, hemzemin geçitten geçmekte olan Behçet Ardil idaresindeki 35 EAE 70 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilden atlamayı başaran sürücü Ardil yaralandı. Kazanın ardından olay yerine hızla jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ardil'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve ardından ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.