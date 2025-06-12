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İstanbul'da kaza yapan motosiklet polis uygulama noktasına girdi: Yaralı polisler var

İstanbul'da kaza yapan motosiklet polis uygulama noktasına girdi: Yaralı polisler var

23:5512/06/2025, Perşembe
G: 13/06/2025, Cuma
DHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Silivri'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet yoldaki iki otomobile çarparak polis uygulama noktasına savruldu. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve beş polis memuru yaralandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, 2 otomobile çarptıktan sonra polis uygulama noktasına savruldu. Kazada 5'i polis 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Üniversite Durağı önünde meydana geldi. Polis ekipleri trafik uygulaması yaptığı, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir motosiklet yoldaki 2 otomobile çarparak uygulama noktasına savruldu. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve 5 polis memuru yaralandı. Uygulama noktasındaki polislerin durumu telsizden bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık ekibi ve takviye polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan 4 polis memuru ve ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ve çarptığı 2 otomobil çekiciler ile bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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