Ümraniye'de kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Ümraniye'de E.A, 16 EFA 13 plakalı motosikletle, 34 UL 0295 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan E.A. kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonet şoförü ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.