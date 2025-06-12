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Ümraniye'de kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Ümraniye'de kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti

13:5912/06/2025, Perşembe
DHA
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Kaza sonrası nabzı atan genç sürücü kısa süre içinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrası nabzı atan genç sürücü kısa süre içinde hayatını kaybetti.

Ümraniye'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü E..A. (17) , kamyonete çarptı. Kazada E.A. hayatını kaybederken, kamyonet şoförü ise gözaltına alındı.

Ümraniye'de E.A, 16 EFA 13 plakalı motosikletle, 34 UL 0295 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan E.A. kamyonetin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyonet şoförü ise gözaltına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.


KAMYONET ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kazayı gören Mustafa Altundaş, "Motor yanımdan geçti. Kamyonete çarptı. Yere düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden kamyonet 2 kere geçti. Kamyonet ileri geri yapınca çocuk hayatını kaybetti. Biz ilk nabzına baktığımızda bir dakika yaşadı ondan sonra hayatını kaybetti. Kulağından kan gelmeye başlayınca hayatını kaybettiğini gördük" dedi.



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