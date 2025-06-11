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Şırnak'ta tır şarampole devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Şırnak'ta tır şarampole devrildi: Sürücü ağır yaralandı

19:4011/06/2025, Çarşamba
AA
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Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şırnak-Cizre kara yolunda kontrolden çıkan tır, 30 metrelik yamaçtan şarampole devrildi. Kabin ve dorse ayrılırken, ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ta tırın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şırnak-Cizre kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan şarampole devrildi.

Kaza nedeniyle tırın kabini ve dorsesi birbirinden ayrıldı, sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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