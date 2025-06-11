Antalya'da zincirleme kaza: Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Kaza sonrası otobüs sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Olay yeri yakınındaki motorize polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı. Kendilerini iyi hissetmediklerini belirten hafif ticari araçtaki yolcu Necla G. ve Cemile C.Y. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Tamer G.'nin 2.4 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.