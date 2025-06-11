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Antalya'da zincirleme kaza: Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

Antalya'da zincirleme kaza: Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

11:2311/06/2025, Çarşamba
IHA
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Antalya.
Antalya.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2.4 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Feci kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Ahmet G. idaresindeki 07 JR 567 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Tamer G. yönetimindeki 06 AFA 477 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç da önündeki Süleyman A.'nın kullandığı 07 EYR 61 plakalı Fiat Linea marka otomobile çarptı.

Kaza sonrası gerginlik yaşandı

Kaza sonrası otobüs sürücüsü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Olay yeri yakınındaki motorize polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar yatıştırıldı. Kendilerini iyi hissetmediklerini belirten hafif ticari araçtaki yolcu Necla G. ve Cemile C.Y. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücüye ceza

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Tamer G.'nin 2.4 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.



#Antalya
#trafik kazası
#alkollüsürücü
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