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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

21:1910/06/2025, Salı
AA
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Kazada yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

A.A. (42) idaresindeki 34 GDP 88 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü mevkisinde kavşaktan çıkış yapan İ.D.'nin (70) kullandığı KRQD451 yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler A.A. ve İ.D'nin yanı sıra araçlarda bulunan S.A. (23) ile Ş.D. (66) yaralandı.

Çay ve Bolvadin Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



#Afyonkarahisar
#Çay ilçesi
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