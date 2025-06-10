Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Kazaları azaltacak devrim niteliğinde yenilik: Araçlara ‘yeşil ışık' geliyor

Kazaları azaltacak devrim niteliğinde yenilik: Araçlara ‘yeşil ışık' geliyor

14:1110/06/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Çünkü çoğu kazada, sürücüler karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlayamadan karar veriyor ve bu da çarpışmalarla sonuçlanabiliyor.
Çünkü çoğu kazada, sürücüler karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlayamadan karar veriyor ve bu da çarpışmalarla sonuçlanabiliyor.

Trafik kazalarını azaltmak amacıyla sürdürülen çalışmalara bir yenisi eklendi. Bilim adamları, araçların önüne yerleştirilecek ek bir yeşil ışık sisteminin kaza riskini önemli ölçüde düşüreceğini ortaya koydu.

Trafik kazaları can almaya devam ederken kazaları en aza indirmek için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.


Yıllar içinde sürüş güvenliğine yönelik yapılan araştırmalara bir yenisi eklenirken, bilim adamlarının son çalışmasına göre araçlarda kullanılabilecek ilave bir yeşil ışık sistemi, kaza riskini önemli ölçüde düşürmekte.


TGRT Haber'nin haberine göre; bugüne kadar fren lambaları sadece araçların arka kısmında yer alıyordu.


MANEVRALAR DAHA GÜVENLİ

Fakat Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, ön tarafa da yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor.



Çünkü çoğu kazada, sürücüler karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlayamadan karar veriyor ve bu da çarpışmalarla sonuçlanabiliyor.



Yapılan ön çalışmalarda ve 200’ü aşkın kazanın incelendiği çalışmalarda, ön fren lambaları sayesinde sürücülerin tepkilerinin daha hızlı olduğu ve ani manevraların daha güvenli gerçekleştiği ortaya çıktı.


Özellikle karşıdan gelen aracın önünde yeşil ışık yandığında, bu "fren yapıyor" mesajı olarak algılanıyor ve diğer sürücüler buna göre pozisyon alabiliyor.


KAZA RİSKİNİ BÜYÜK ORANDA AZALTACAK

Çalışmayı yürüten uzmanlar, uygulama için birçok farklı renk üzerinde denemeler yapsa da, çalışmaların ardından yeşil renginde fikir birliğine varıldı.


Araştırma başında kırmızı renkli ön fren ışıkları düşünülse de, toplumda yapılan testlerde yeşil rengin daha kolay ve doğal algılandığı görüldü.


Çünkü yeşil, trafik psikolojisinde “devam” anlamına geldiği gibi, burada “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını yansıtıyor. Bu da kafa karışıklığını azaltıyor.



TÜM OTOMOBİLLERDE GEÇERLİ OLMASI BEKLENİYOR

Söz konusu çalışma henüz teknik aşamada ve trafik akışına yönelik olası etkileri değerlendiriliyor.


Otomobil üreticilerinin yakından ilgi gösterdiği yeşil ışık uygulamasının yakın zamanda yeni üretilecek tüm otomobillerde geçerli olması beklenirken, ilerleyen yıllarda hükümetlerin bu uygulamayı zorunlu trafik kuralı haline getirebileceğine dikkat çekilmekte.

#Trafik Kazası
#Araç
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EVDE BAKIM MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEME TAKVİMİ: Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? e -Devlet sorgulama ekranı!