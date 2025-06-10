Kazaları azaltacak devrim niteliğinde yenilik: Araçlara ‘yeşil ışık' geliyor

Trafik kazaları can almaya devam ederken kazaları en aza indirmek için de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.





Yıllar içinde sürüş güvenliğine yönelik yapılan araştırmalara bir yenisi eklenirken, bilim adamlarının son çalışmasına göre araçlarda kullanılabilecek ilave bir yeşil ışık sistemi, kaza riskini önemli ölçüde düşürmekte.





TGRT Haber'nin haberine göre; bugüne kadar fren lambaları sadece araçların arka kısmında yer alıyordu.





MANEVRALAR DAHA GÜVENLİ

Fakat Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, ön tarafa da yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor.









Çünkü çoğu kazada, sürücüler karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlayamadan karar veriyor ve bu da çarpışmalarla sonuçlanabiliyor.









Yapılan ön çalışmalarda ve 200’ü aşkın kazanın incelendiği çalışmalarda, ön fren lambaları sayesinde sürücülerin tepkilerinin daha hızlı olduğu ve ani manevraların daha güvenli gerçekleştiği ortaya çıktı.





Özellikle karşıdan gelen aracın önünde yeşil ışık yandığında, bu "fren yapıyor" mesajı olarak algılanıyor ve diğer sürücüler buna göre pozisyon alabiliyor.





KAZA RİSKİNİ BÜYÜK ORANDA AZALTACAK

Çalışmayı yürüten uzmanlar, uygulama için birçok farklı renk üzerinde denemeler yapsa da, çalışmaların ardından yeşil renginde fikir birliğine varıldı.





Araştırma başında kırmızı renkli ön fren ışıkları düşünülse de, toplumda yapılan testlerde yeşil rengin daha kolay ve doğal algılandığı görüldü.





Çünkü yeşil, trafik psikolojisinde “devam” anlamına geldiği gibi, burada “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını yansıtıyor. Bu da kafa karışıklığını azaltıyor.









TÜM OTOMOBİLLERDE GEÇERLİ OLMASI BEKLENİYOR

Söz konusu çalışma henüz teknik aşamada ve trafik akışına yönelik olası etkileri değerlendiriliyor.



