Virajı alamayan karpuz yüklü tır devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gebze ilçesi Balçık Kavşağı Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında meydana geldi. Hakan S. yönetimindeki 81 ACL 470 plakalı karpuz yüklü TIR, şoförünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerin üzerine devrildi. Kazada Hakan S. ve araçtaki E.D., H.B. ile F.D., TIR'ın ezilen kabininde sıkıştı. Dorsede bulunan karpuzlar ise yeşillik alana saçıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan E.D., H.B. ile F.D hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ise Hakan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. TIR yoldan kaldırılırken, Hakan S.'nin cansız bedeni de araçtan çıkartıldı. Hakan S.'nin cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.