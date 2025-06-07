Cadde ortasında kanlı infaz: Başından vurularak hayatını kaybetti

Kocaeli'de bir vatandaş, kimliği belirsiz bir kişi tarafından cadde ortasından başından vurularak öldürüldü. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kimliği belirsiz kişi tarafından cadde ortasında tabancayla başından vurulan Fuat İ., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kanlar içinde yere yığıldı
Olay, saat 15.00 sırlarında Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Fuat. İ.'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Başına kurşun isabet eden Fuat İ. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Fuat İ., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen Fuat İ., yaşamını yitirdi.
Ekipler kaçan saldırganın peşine düştü
Olay yeri inceleme ekiplerinin caddede yaptığı incelemede saldırının gerçekleştiği alanda olayda kullandığı değerlendirilen tabanca bulundu. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.