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Yürüyüşte atak geçiren yaşlı adam kafa üstü düşerek ağır yaralandı

Yürüyüşte atak geçiren yaşlı adam kafa üstü düşerek ağır yaralandı

16:172/06/2025, Pazartesi
IHA
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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde epilepsi hastası 53 yaşındaki adam, yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği nöbet neticesinde asfalt zemine kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Kocaeli'de 53 yaşındaki Osman Kayaoğlu, yürüyüş yaptığı sırada geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu asfalt zemine kafa üstü düşerek yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar, olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kayaoğlu'nu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kayaoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




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