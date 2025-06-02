Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da 18 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı

Samsun'da 18 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı

14:432/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ordu'da yakalanan C.A., tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Ordu'da yakalanan C.A., tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 18 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi JASAT ekipleri tarafından Ordu'da yakalandı.

Samsun'da jandarma ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar sırasında "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan ve 2013 yılından itibaren firar durumunda aranan C.A.'nın (52) saklandığı adresi tespit etti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ordu'da yakalanan C.A., tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine teslim edildi.






#samsun
#jasat
#hapis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2025? Yaşlı ve engelli aylığı hangi gün ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı