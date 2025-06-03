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400 bin TL'lik kablo çalan hırsıza ev hapsi

400 bin TL'lik kablo çalan hırsıza ev hapsi

23:423/06/2025, Salı
G: 4/06/2025, Çarşamba
DHA
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Kocaeli'nde 400 bin lira değerinde kablo çalan hırsıza ev hapsi cezası verildi
Kocaeli'nde 400 bin lira değerinde kablo çalan hırsıza ev hapsi cezası verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmayla 400 bin lira değerinde kablo çalındığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda tespit edilen hırsız, sevk edildiği mahkeme tarafından ev hapsi cezası verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde farklı zamanlarda yaklaşık 400 bin TL'lik kablo çalan A.K., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.


İzmit ilçesinde farklı zamanlarda meydana gelen kablo hırsızlığıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından yaklaşık 400 bin TL'lik kablo çalındığı tespit eden ekipler, yaptıkları çalışmayla hırsızlığı gerçekleştirenin A.K. olduğunu tespit etti. Dün gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Öte yandan çalınan kabloları satın alan M.B. hakkında da adli işlem yapıldığı bildirildi.



#kablo hırsızlığı
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