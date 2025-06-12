Kazaya karışan otobüsün bagajında telef olmak üzereydi: Horoza kalp masajı yapıldı

Hatay'da, Emrullah A.'nın kullandığı minibüs, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Emrullah A. yaralandı. Kazada transit sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan bir şahıs, bagajda taşınan ve kazada telef olan horozu eline alarak kalp masajı yapmaya başladı. Şahsın kalp masajı yaptığı amansız mücadelesi kameraya yansıdı. Kaza sonrası horoza yapılan kalp masajı yürekleri ısıttı.