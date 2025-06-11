Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'te iki otomobilin karıştığı ölümlü kaza

Gaziantep'te iki otomobilin karıştığı ölümlü kaza

21:2211/06/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada araç sürücüleri yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 80 yaşındaki İbrahim Halil Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaşamını yitirdi, 1 sürücü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra İslahiye- Nurdağı karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen İ.Ö. (54) yönetimindeki 41 AUZ 913 plakalı otomobil, Kozdere Mahallesi kavşağına İbrahim Halil Güngör (80) yönetimindeki 27 SP 585 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Halil Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren İbrahim Halil Güngör'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Gaziantep
#Kaza
#İslahiye
#Nurdağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS çıkmış sorular ve cevap anahtarları: MEB LGS 2018-2024 yılları arasındaki geçmiş dönem soruları ve cevapları