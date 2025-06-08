Acı haber geldi: Gaziantep'te 10 yaşındaki kayıp Onurcan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Gaziantep'te 10 yaşındaki otizmli Onurcan'ı arama çalışmaları 16 gündür sürüyordu. Kayıp çocuktan acı haber geldi. Onurcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'den acı haber geldi.
ONURCAN'DAN ACI HABER GELDİ
Gaziantep’in Araban ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan’dan acı haber geldi. Küçük çocuğun arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.
Ne olmuştu?
Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasında 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir kaybolmuştu.
Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularının yaklaşık 16 gün sürdürdüğü aramalara İHA ve havadan destek sağlandı. Teknik donanımlı yüzlerce personelin aramalarına rağmen hiçbir ize rastlanmadı.
Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, gönüllü STK'lar, güvenlik korucuları, İHA'lar, dron'lar, iz köpekleri, sualtı arama, itfaiye, gece görüş ekipleri gibi çok sayıda ekip, ekipman ve araçla destek verdi. Teknik donanımlı yüzlerce personelden oluşan ekiplerin günlerdir koordineli olarak aralıksız devam ettirdiği arama çalışmalarında hiçbir iz yada emareye rastlanmamıştı.