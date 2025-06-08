Acı haber geldi: Gaziantep'te 10 yaşındaki kayıp Onurcan'ın cansız bedenine ulaşıldı

Karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularının yaklaşık 16 gün sürdürdüğü aramalara İHA ve havadan destek sağlandı. Teknik donanımlı yüzlerce personelin aramalarına rağmen hiçbir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, gönüllü STK'lar, güvenlik korucuları, İHA'lar, dron'lar, iz köpekleri, sualtı arama, itfaiye, gece görüş ekipleri gibi çok sayıda ekip, ekipman ve araçla destek verdi. Teknik donanımlı yüzlerce personelden oluşan ekiplerin günlerdir koordineli olarak aralıksız devam ettirdiği arama çalışmalarında hiçbir iz yada emareye rastlanmamıştı.