Havacılık tarihine damga vurdular: Mucizevi tek kişilik kurtuluşlar

HİNDİSTAN'DA HAVACILIK FELAKETİ

12 Haziran'da Hindistan'ın Ahmedabad kentinde meydana gelen Air India kazası havacılık tarihine damga vuran kazalara bir yenisini daha ekledi.





İngiltere'ye giden uçuş, kalkış sırasında düştüğünde Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan ayrılıyordu.





242 yolcu taşıyan uçaktan sadece 40 yaşındaki İngiliz vatandaşı Vishwash Kumar Ramesh kurtulmayı başardı. Uçakta 11A numaralı koltukta oturan adam şu anda hastanede tedavi görüyor.





TARİHE DAMGA VURAN KURTULUŞLAR

Büyük çaplı bir havacılık felaketinden tek bir kişinin sağ salim kurtulduğu bu nadir olay daha önce de yaşandı. Ancak bu tarz kurtuluşlar istatistiksel olarak hala sıra dışı.





ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'na göre, 1983'ten 2000'e kadar uçak kazalarında genel sağ kalma oranı yüzde 95'ti. Ancak felaket niteliğindeki kazalarda "tek başına sağ kalma" sıra dışı bir olay olmaya devam ediyor.





İşte tek kişinin kurtulduğu bazı uçak kazaları...

UÇAK YERE ÇAKILDIĞINDA KOLTUĞUNA BAĞLIYDI

1971 yılında Peru üzerinde gerçekleşen LANSA Flight 508 kazası, tarihin en şaşırtıcı hayatta kalma öykülerinden birine sahne oldu.





Uçak, Amazon yağmur ormanları üzerinde 10 bin fit yükseklikten düştü. Kazadan yalnızca 17 yaşındaki Juliane Koepcke sağ kurtuldu.

11 GÜN TEK BAŞINA YÜRÜDÜ

Koepcke, uçak yere çakıldığı sırada hala koltuğuna bağlıydı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran genç kız, yardım bulmak 11 gün boyunca tek başına yürüdü.





Yaralı halde ve vahşi doğada yalnız kalan Koepcke, su kaynaklarını takip ederek bir yerleşim yerine ulaşmayı başardı.





GUINNES REKORLAR KİTABINA GİRDİ

1972 yılında JAT Hava Yolları’na ait 367 sefer sayılı uçuşta görevli olan kabin memuru Vesna Vulovic, bombalı saldırıdan kurtulmayı başardı.





Uçak, patlama sonucu parçalanarak 33 bin fitin (yaklaşık 10 bin metre) üzerinde bir yükseklikten yere çakıldı.





PARAŞÜTSÜZ DÜŞÜŞ TARİHE GEÇTİ

Vulovic, paraşütsüz bir şekilde bu yükseklikten düşmesine rağmen mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.





Olay sonrası Guinness Dünya Rekorları tarafından "paraşüt kullanmadan en yüksekten düşerek hayatta kalan insan" olarak kayıtlara geçti.

4 YAŞINDAKİ KIZ TÜM AİLESİNİ KAYBETTİ

ABD'de Ağustos 1987’de gerçekleşen trajik Northwest Airlines Flight 255 kazasında, uçağın 156 yolcusundan sadece 4 yaşındaki Cecelia Cichan hayatta kaldı.





Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra düştü ve kazada Cecelia'nın anne, baba ve erkek kardeşi dahil olmak üzere uçaktaki 151 kişi ile yerde bulunan iki kişi yaşamını yitirdi.





Cichan, kazanın ardından enkazın içinde ağır yaralı olarak bulundu. Vücudunda ciddi yanıklar ve çok sayıda kırık bulunan küçük kız, hayatta kalabilmek için uzun ve zorlu bir tedavi sürecinden geçti.





CAN YELEĞİ OLMADAN OKYANUSA SAVRULDU

Haziran 2009’da Yemenia Hava Yolları’na ait 626 sefer sayılı uçak, Güney Afrika ülkesi Komorlar açıklarında Hint Okyanusu’na düştü.





Uçakta bulunan 153 kişiden yalnızca 12 yaşındaki Bahia Bakari hayatta kaldı.





Kazanın ardından can yeleği olmadan okyanusa savrulan Bahia, sınırlı yüzme becerisine rağmen saatlerce denizde tutunarak hayatta kalmayı başardı.





Küçük kız, kurtarma ekipleri tarafından denizde sürüklenirken fark edildi ve mucizevi bir şekilde kurtarıldı.





AĞIR YARALI OLARAK KURTARILDI

Mayıs 2010’da Afriqiyah Airways’e ait 771 sefer sayılı uçak, Libya’nın başkenti Trablus’a inişe geçtiği sırada düştü. Kazada uçakta bulunan 104 kişiden 103’ü hayatını kaybetti.





Hayatta kalan tek kişi ise 9 yaşındaki Hollandalı çocuk Ruben van Assouw oldu. Kazada Ruben’in anne ve babası da yaşamını yitirdi.





Ağır yaralı olarak enkazdan çıkarılan küçük çocuk, tedavi altına alındı ve mucizevi kurtuluşuyla tüm dünyanın dikkatini çekti.









UÇAKTA HANGİ KOLTUK DAHA GÜVENLİ?

Yapılan araştırmalar, uçağın arka kısmında, koridor tarafındaki koltukların hayatta kalma olasılığını artırabileceğini gösteriyor.





Popular Mechanics dergisinin 2007'de yayımladığı bir analiz, 1971-2007 arasında yaşanan 20 kazayı inceledi.





Bulgulara göre, uçağın arka üçte birlik kısmındaki yolcuların hayatta kalma oranı, ön kısımdakilere göre yüzde 40 daha fazlaydı.





UZMANLAR UYARIYOR

Benzer şekilde, Time dergisi 2015 yılında yaptığı çalışmada, arka orta koltukların (yani uçağın kuyruğuna yakın ve koridora uzak olan koltuklar) yüzde 72 ile en yüksek hayatta kalma oranına sahip olduğunu ortaya koydu.





Ancak uzmanlar, bu verilerin genelleme içerdiğini ve her kazanın farklı olduğunu hatırlatıyor.



