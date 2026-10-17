Karadeniz’de sıcak saatler: İki İHA Romanya F-16'ları tarafından düşürüldü
Karadeniz’de hava sahası ihlali nedeniyle F-16 savaş uçakları devreye girdi. Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, yalnızca iki dakika arayla tespit edilen iki insansız hava aracının askeri pilotlar tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Olayla ilgili ayrıntılı bilginin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.
Romanya Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasını ihlal eden 2 insansız hava aracının (İHA) Karadeniz açıklarında düşürüldüğünü açıkladı.
Romanya Savunma Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, birkaç dakika farkla ülke hava sahasını ihlal eden 2 İHA'nın belirlendiği vurgulanarak, F-16 savaş uçaklarının havalandığı belirtildi.
İHA'lar F-16'lar tarafından düşürüldü
İHA'ların Karadeniz açıklarında F-16'lar tarafından düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.
Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'ların 2 dakika arayla ülke hava sahasını ihlal ettiğini yineledi.
Miruta, "Birkaç dakika önce Karadeniz üzerinde, Romanyalı askeri pilotlar tarafından 2 İHA tespit edilerek düşürüldü. Tebrikler meslektaşlarım. Bugüne kadar üzerinde çalışılan hiçbir şey boşa gitmedi." ifadelerini kullandı.