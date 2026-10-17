Karadeniz’de sıcak saatler: İki İHA Romanya F-16'ları tarafından düşürüldü

Romanya Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasını ihlal eden 2 insansız hava aracının (İHA) Karadeniz açıklarında düşürüldüğünü açıkladı.

Romanya Savunma Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, birkaç dakika farkla ülke hava sahasını ihlal eden 2 İHA'nın belirlendiği vurgulanarak, F-16 savaş uçaklarının havalandığı belirtildi.

İHA'lar F-16'lar tarafından düşürüldü

İHA'ların Karadeniz açıklarında F-16'lar tarafından düşürüldüğüne işaret edilen açıklamada, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı aktarıldı.

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'ların 2 dakika arayla ülke hava sahasını ihlal ettiğini yineledi.

Miruta, "Birkaç dakika önce Karadeniz üzerinde, Romanyalı askeri pilotlar tarafından 2 İHA tespit edilerek düşürüldü. Tebrikler meslektaşlarım. Bugüne kadar üzerinde çalışılan hiçbir şey boşa gitmedi." ifadelerini kullandı.

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