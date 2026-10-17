Paris alev alev yanıyor: Sokaklar savaş alanına döndü

Avrupa'ya üç cepheli baskı

Avrupa Birliği, ikisi dış biri iç cephe olmak üzere üç koldan gelen yoğun baskıyla karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik adımları, Çin’in sanayi gücü ve yüksek enerji maliyetleri Avrupa’nın ekonomik ve siyasi dengelerini sarsıyor. Avrupa liderleri, popülist söylemler ile yükselen aşırı sağ karşısında da kritik tercihler yapmak zorunda.