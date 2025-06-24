Arazi yangınında alevlerin arasında kalan itfaiye aracı yandı

Yangın, Bucak ilçesine bağlı Ürkütlü köyü Asmalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ekin tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Bucak Belediyesi itfaiyesi ve Ürkütlü köyü muhtarlığına ait itfaiye aracı sevk edildi.