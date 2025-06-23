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Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Manisa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

19:5023/06/2025, Pazartesi
AA
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Evlere sıçramadan söndürülen yangında 5 dekar alan zarar gördü.
Evlere sıçramadan söndürülen yangında 5 dekar alan zarar gördü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkisinde çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aksoy Mahallesi Cephanelik mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.


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