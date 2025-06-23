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Söke'deki yangın kontrol altına alındı

Söke'deki yangın kontrol altına alındı

17:5323/06/2025, Pazartesi
IHA
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Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Söke'nin Ağaçlı Kavşağı yakınlarında zeytinlik ve yer yer çam ağaçlarının bulunduğu makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler, Söke-Kuşadası çevreyolu üzerindeki Çorapçı Boğazı mevkii yakınlarına kadar yayıldı. Yangına Orman Genel Müdürlüğü'ne ait arazözlerin yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale etti. Karadan başlayan söndürme çalışmalarına havadan da destek verildi. Emniyet ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.



Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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