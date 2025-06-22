Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun'da binada yangın çıktı: Dört kişi dumandan etkilendi

Samsun'da binada yangın çıktı: Dört kişi dumandan etkilendi

20:2622/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yangına, çocuklar merdiven boşluğunda oynarken eski ayakkabı ve eşyaların tutuşmasının yol açtığı iddia edildi.
Yangına, çocuklar merdiven boşluğunda oynarken eski ayakkabı ve eşyaların tutuşmasının yol açtığı iddia edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde 4 katlı bir binanın girişinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, biri hamile olan kişileri balkonlardan tahliye etti. Yangın söndürülürken binada hasar oluştu.

Samsun'un Canik ilçesinde bir binada çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Belediye Evleri Mahallesi Tarla Sokak'ta 4 katlı binanın giriş bölümünde yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, doğal gaz ekipleri de binanın gaz girişini kesti.

Dumandan etkilenen ve evlerinin balkonuna çıkan biri hamile 4 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde bekletilen ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada hasar meydana geldi.


#Samsun
#yangın
#tahliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kavurucu sıcaklar geliyor: Vatandaşlara 'güneş çarpması ve yangın' uyarısı