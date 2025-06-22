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Marmaris'te minibüs yandı: Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Marmaris'te minibüs yandı: Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

00:5822/06/2025, Sunday
IHA
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Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan servis minibüsü motor kısmından alev aldı. Sarıana Mahallesi'nde meydana gelen yangında turistler güvenli şekilde tahliye edildi. Yangın, çevredekilerin müdahalesi ve itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistleri taşıyan bir servis minibüsü, motor kısmından alev aldı. Olay, akşam saatlerinde Sarıana Mahallesi üzerinde meydana geldi. Yangın sırasında minibüste bulunan turistler güvenli bir şekilde tahliye edilirken, çevredeki vatandaşlar ve esnaf yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı.


112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.


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