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Şanlıurfa'da hırdavatçıda yangın: TOMA desteğiyle söndürüldü

Şanlıurfa'da hırdavatçıda yangın: TOMA desteğiyle söndürüldü

23:1521/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
AA
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Yangına müdahale eden TOMA
Yangına müdahale eden TOMA

Şanlıurfa'da Evren Sanayi Bölgesi'ndeki bir hırdavatçıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA desteğiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Şanlıurfa'da bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

Evren Sanayi Bölgesi 8728'inci cadde de yer alan bir hırdavatçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve olay yerine yönlendirilen TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.


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