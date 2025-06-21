Şanlıurfa'da hırdavatçıda yangın: TOMA desteğiyle söndürüldü

Şanlıurfa'da bir hırdavatçıda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.

Evren Sanayi Bölgesi 8728'inci cadde de yer alan bir hırdavatçıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.