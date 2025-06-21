Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun'da evde yangın çıktı: Beş kişi dumandan etkilendi

Samsun'da evde yangın çıktı: Beş kişi dumandan etkilendi

18:2421/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Helvacalı Mahallesi'nde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde bulunan kedi sağ kurtarıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Helvacalı Mahallesi 113. Sokak'ta üç katlı binanın birinci katında Cem A'ya ait dairede banyodaki şofbenden kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Cem A, Safiye A, Züleyha A, Haşim A. ve Muhammet A, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde bulunan kedi ise itfaiye erlerince kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.


#Samsun
#yangın
#ev
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EHLİYET AFFI SON DAKİKA GELİŞMELER 21 HAZİRAN: Ehliyet affı çıkacak mı, hangi cezaları kapsıyor? Torba yasa ile...