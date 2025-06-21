Samsun'da evde yangın çıktı: Beş kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Helvacalı Mahallesi'nde şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde bulunan kedi sağ kurtarıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Helvacalı Mahallesi 113. Sokak'ta üç katlı binanın birinci katında Cem A'ya ait dairede banyodaki şofbenden kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Cem A, Safiye A, Züleyha A, Haşim A. ve Muhammet A, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Evde bulunan kedi ise itfaiye erlerince kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.