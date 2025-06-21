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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

07:5221/06/2025, Cumartesi
AA
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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Üçtepe Mahallesi Elifçeler mevkisindeki ormanlık alanda 4 farklı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



#Adana
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