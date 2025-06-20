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Kocaeli'de korkutan yangın: Dört kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'de korkutan yangın: Dört kişi dumandan etkilendi

14:2720/06/2025, Cuma
DHA
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Kocaeli/Derince
Kocaeli/Derince

Kocaeli'nin Derince ilçesinde TIR parkı bitişiğindeki ağaçlık ve otluk alanda çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Deniz Mahallesi Ergenekon Caddesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda, saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alanın bitişiğinde bulunan TIR parkındaki tankerler sürücüleri tarafından kaldırıldı.

İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın TIR parkına sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 kişiden 3'üne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti, diğeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri, yaklaşık 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangına ilişkin inceleme başlattı.




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