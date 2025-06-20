Kocaeli'de korkutan yangın: Dört kişi dumandan etkilendi

Deniz Mahallesi Ergenekon Caddesi'ndeki ağaçlık ve otluk alanda, saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alanın bitişiğinde bulunan TIR parkındaki tankerler sürücüleri tarafından kaldırıldı.