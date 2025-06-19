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Seyir halinde çıkan yangın taksiyi alev alev yaktı

Seyir halinde çıkan yangın taksiyi alev alev yaktı

19:2919/06/2025, Perşembe
DHA
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Taksinin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Taksinin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Kennedy Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir taksinin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracın yolun orta şeridinde yanması sebebiyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motor kısmında yangın çıkan bir taksi, alev alev yandı. Yangın anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay bugün Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden 34 TFV 87 plakalı taksinin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Taksinin içindekiler araçtan inerken, aracın yolun orta şeridinde yanması sebebiyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Taksinin yandığı anlar, caddeden geçen başka araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



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