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Otomobilinden inip tartıştığı taksi şoförünü yumrukladı

Otomobilinden inip tartıştığı taksi şoförünü yumrukladı

00:2413/06/2025, Cuma
DHA
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Yumruk atan kişiyi çevredeki diğer sürücüler güçlükle sakinleştirdi.
Yumruk atan kişiyi çevredeki diğer sürücüler güçlükle sakinleştirdi.

Ankara'da otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen sürücü, taksi şoförüne saldırarak art arda yumruk attı.

Ankara'da otomobilinden inen bir sürücü, tartıştığı taksi şoförünü yumrukladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Konya Yolu Beşevler Kavşağı'nda meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen sürücü, taksi şoförüne saldırdı. Taksinin camından içeri uzanarak şoföre art arda yumruk atan kişiyi çevredeki diğer sürücüler güçlükle sakinleştirdi.

Olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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