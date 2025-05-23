Ankara'da taksi ücretleri zamlandı: İşte güncel fiyatlar

23 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni tarifeye göre başlangıç ücreti 130 TL olarak güncellendi. İşte zam sonrası geçerli olan güncel taksi fiyatları...
Pazar günü yeni tarifeye geçilecek
Taksimetreler pazar gününden itibaren yeni tarifeye göre güncellenecek. Ankara'da taksi ücretine en son zam 28 Ağustos 2024 tarihinde yapılmıştı.
Ankara toplu taşıma ücretleri 2025
Ankara'da EGO otobüs, metro vb. toplu taşıma ücretleri Ankarakart sahiplerine tam yolcu 26 TL, indirimli (öğrenci vs.) yolcu 13 TL, tek kullanımlık bilet sahipleri için 31 TL, kredi kartı veya NFC mobil ödemeler için 31 TL, öğretmenler içinse 19 TL'dir.
Ankara'da öğrenci abonmanı ne kadar 2025?
Ankara'da öğrenci abonman (EGO öğrenci abonmanı) fiyatı aylık 350 TL'dir.