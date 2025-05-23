Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi. Başkentte taksi indi-bindi ücreti 100 liradan 130 liraya yükseltildi. Taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu?
Ankara'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak.
ANKARA'DA TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Açılış ücreti ise 35 liradan 45 liraya çıktı. Taksimetreler pazar gününden itibaren yeni tarifeye göre güncellenecek.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı ve Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni zamlı tarifeyi esnafa, “Yeni taksi tarifemizin esnaflarımıza hayırlı olması dileğiyle hayırlı işler bol kazançlar dilerim” mesajıyla duyurdu.