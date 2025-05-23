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Beş ilde satışı yasaklı egzotik hayvan operasyonu: 96 hayvan ele geçirildi

Beş ilde satışı yasaklı egzotik hayvan operasyonu: 96 hayvan ele geçirildi

12:5923/05/2025, Cuma
AA
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Hayvanlar yetkililere teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hayvanlar yetkililere teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Satışı yasak hayvanları, kanuna aykırı yöntemlerle Türkiye'ye getiren ve çoğaltarak ticaretini yapan kişilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 96 egzotik hayvan ele geçirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ülkede satışı yasak olan hayvanları yasa dışı yollarla getirerek çoğaltan ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 21 egzotik yılan, 20 yılan yumurtası, 1 maymun, 4 sincap, 27 hamster cinsi fare, 26 gecko cinsi kertenkele, 9 tarantula cinsi örümcek, 8 sultan ve gökkuşağı cinsi papağan ele geçirildi.

Hayvanlar yetkililere teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.


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