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Düzce'de kontrolten çıkan taksi dere yatağına uçtu

Düzce'de kontrolten çıkan taksi dere yatağına uçtu

08:3812/06/2025, Perşembe
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de kontrolden çıkan ticari taksinin dere yatağına uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı. Araçtan hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samandere köyünden Düzce istikametine seyir halinde olan Özgür D. idaresindeki 81 T 1102 plakalı Fiat marka ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası şarampole uçarak, dere yatağına saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dere yatağından aracın çıkarılması için yapılan çalışma sebebi ile yol kısa süreli kapatılırken, aracın çıkarılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.





#düzce
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