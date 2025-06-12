Hava sıcaklığı hafta sonu azalacak

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının cumartesi günü kuzey kesimlerde, pazar günü ülke genelinde azalarak ülkemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminleri ne göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batısı ve Eskişehir'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.





BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürürltülü sağanak yağışlı





İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık





MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık





UŞAK °C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu





AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu parçalı çok bulutlu, Ankara'nın kuzey ve batısı, Eskişehir'in doğusu ile Sivas ve Kayseri'nin doğusunun yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 15°C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KONYA 20°C, 33°C

Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu





SİİRT °C, 36°C