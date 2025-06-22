Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının 60 dekar tarım alanını etkilediği öğrenildi.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Çavuşköy köyü yakınlarındaki yangına 1 helikopter, 12 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Bayramiç ile Ezine arasında Çavuşköy köyündeki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
1 helikopter ile havadan, 12 arazöz ve 1 itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
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