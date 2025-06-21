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Tekirdağ'da buğday tarlası yandı: 200 dekar alan kül oldu

Tekirdağ'da buğday tarlası yandı: 200 dekar alan kül oldu

21:0121/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
AA
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Yangında tamamen yanan buğday ekili alan
Yangında tamamen yanan buğday ekili alan

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi İshakça Mahallesi'nde buğday tarlasında çıkan yangında 200 dekar ekili alan zarar gördü. İtfaiye ve Orman ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 200 dekar buğday ekili alan yandı.

İshakça Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 200 dekar buğday ekili alan tamamen yandı.


#Tekirdağ
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