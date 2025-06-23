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Semaver sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı

Semaver sıçrayan kıvılcım yangın çıkardı

23:5223/06/2025, Pazartesi
G: 24/06/2025, Salı
IHA
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Yangına orman işletme müdürlüğü ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
Yangına orman işletme müdürlüğü ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Manisa'da semaverden sıçrayan kıvılcımlar ormanlık alanda yangın çıkardı. Soma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde semaverden sıçrayan kıvılcımların ormanlık alanda sebep olduğu yangında, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yukarı Avdan Mahallesi'nde başlayan orman yangını Soma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme yapan ekipler, yangının semaver ateşinden kaynaklandığını tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.



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