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Manisa'daki yangınla mücadeleye MSB'den destek

Manisa'daki yangınla mücadeleye MSB'den destek

23:2022/06/2025, Pazar
G: 23/06/2025, Pazartesi
AA
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Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Manisa'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'da çıkan orman yangınına karşı başlatılan söndürme çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı dört helikopterle destek verdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kırkağaç/Manisa'da meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere 4 adet helikopterimiz görevlendirildi." ifadelerine yer verildi.



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